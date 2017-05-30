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30 Mayıs 2017 22:38 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2017 22:57

Kato'da 8 mağara daha bulundu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin Kato Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 yeni mağara tespit edildi.

Kato'da 8 mağara daha bulundu

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığınca yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 yeni mağara belirlendi.

Mağaralarda yapılan aramada, 82 milimetre havan, 9 roketatar, bomba atar, doçka, 31 uzun namlulu silah, 467 roketatar mühimmatı, 20 bin biksi fişeği ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Böylece, 19 Nisan'da başlayan operasyondan bugüne kadar 719 silah, 363 bin 148 muhtelif mühimmat, 5 ton amonyum nitrat ve 75 ton yaşam malzemesi ele geçirilmiş oldu.

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Etiketler: pkkmağaraşırnakkato dağımühimmatbeytüşşebapterörle mücadele


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