"Katil Hasan"ın heykeli dikildi

Tekirdağ'da 40 yıldır müzisyenlik yapan "Katil Hasan" lakaplı klarnetçi Hasan Gizlenci'nin Süleymanpaşa Belediyesi tarafından heykeli dikildi.

Engelsiz Yaşam Parkı'nda düzenlenen "Katil Hasan" heykeli açılış programında konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, sanata ve sanatçıya verilen önemi artırmak istediklerini söyledi.



"Katil Hasan"ın da Tekirdağ'ın simge sanatçılarından biri olduğunu ve onun heykelini dikerek ölümsüzleştirmek istediklerini aktaran Eşkinat, şunları kaydetti:



"Bu kentte yaşayan değerlerimize, insanlarımıza gereken önemi vermemiz gerekiyor. Katil Hasan da bu kentin yaşayan en önemli isimlerinden biri. Hayattayken bu kentin kendisini sahiplendiğini gösterebilmek adına onun klarnet çalarken bir heykelini yaptırdık ve yerine yerleştirdik. 'Katil Hasan' heykeli gibi benzer çalışmalarımız olacak. Süleymanpaşa, değerlerini unutmayan ve yücelten bir kenttir. Biz de bunun gereğini yapmaktayız."



"Katil Hasan" lakaplı müzisyen Gizlenci ise kendisine küçüklüğünden beri "katil" diye hitap edildiğini ancak bunun sebebini bilmediğini söyledi.



Gizlenci, 40 yıldır müzisyenlik yaptığını, ekmeğini klarnetten çıkardığını anlatarak, heykelinin dikilmesine çok sevindiğini belirtti. Gizlenci, bunun için Başkan Eşkinat'a teşekkür etti.



Konuşmaların ardından "Katil Hasan" heykelinin açılışı kurdele kesimi ile gerçekleştirildi. Daha sonra "Katil Hasan", törene katılan misafirlere mini konser verdi.