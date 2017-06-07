Katar'la anlaşmalar Meclis gündeminin ilk sıralarına alındı

Türkiye ile Katar arasında iki uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına dair kanun tasarıları, gündemin ilk sıralarına alındı. Tasarıların görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye ile Katar arasında uluslararası iki anlaşmanın uygun bulunmasına dair kanun tasarıları, gündemin ilk sırasına alınarak görüşmelere başlandı.



TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin, Genel Kurul'un çalışma gündemi ve saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi.



Buna göre, "Türkiye ile Katar Arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması ile Anlaşmanın Tadili Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile "Türkiye ile Katar Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" gündemin bir ve ikinci sırasına alındı.



Tasarıların görüşmelerine başlandı.



Öte yandan Katar ile ilgili eğitim, deniz taşımacılığı ve gemi adamlarının eğtimine ilişkin üç uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına dair kanun tasarıları da gündemin ön sıralarına çekildi.