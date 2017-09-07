Katar'ın Gazze'ye yönelik yardımları

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştüğü bildirildi.



Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani ile Heniyye görüşmede Filistin meselesi, Filistinli gruplar arasında ulusal mutabakatın sağlanması ve Katar'ın Gazze'ye yardımlarını ele aldı.



Al Sani, ülkesinin Filistin meselesi, ulusal mutabakatın sağlanması ve Gazze'ye olan yardımların devam etmesi konusundaki tavrını yineledi. Heniyye de Katar'ın Filistin halkına verdiği destekten övgüyle bahsetti.



Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, İsrail'in 2014'teki son saldırılarının ardından bölgenin yeniden imarı ve sağlık merkezlerinin geliştirilmesi başta olmak üzere çeşitli yardım ve kalkınma projelerini hayata geçiriyor.