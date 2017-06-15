Katar'dan Türkiye'ye övgü

Dışişleri Bakanı Al Sani, "Bize karşı uygulanan ambargo karşısında Türk yönetiminin ve kardeş Türk halkının yanımızda yer alan adil duruşunu takdir ediyoruz." dedi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani, Katar'a yönelik ablukada Doha'nın yanında durduğu için Türkiye'yi takdir ettiğini bildirdi.



Al Sani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı Arap ülkeleri tarafından Katar'a yönelik 10 gün önce uygulanmaya başlayan diplomatik ve ekonomik ambargo karşındaki duruşundan dolayı Türk halkını ve Türk yönetimini takdir ettiğini belirtti.



Katarlı bakan, paylaşımında "Bize karşı uygulanan ambargo karşısında Türk yönetiminin ve kardeş Türk halkının yanımızda yer alan adil duruşunu takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.



Katar' ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani ile de bir araya gelmişti.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, körfezdeki krize ilişkin başladığı diplomatik turda Katar'dan ayrıldıktan sonra Kuveyt'e geçmişti. Çavuşoğlu, Kuveyt ziyaretinden sonra Mekke'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile de görüşeceğini ifade etmişti.



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.



Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, söz konusu kararlardan birkaç gün sonra yayımladıkları ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığını açıklamıştı.