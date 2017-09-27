Katar'dan referandum uyarısı

Katar, IKBY'de yapılan referandumun Irak'ın birliği ile bölgenin güvenlik ve istikrarı için tehlike arz ettiği uyarısında bulundu.

Katar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılan referandumun Irak'ın birliği ile bölgenin güvenlik ve istikrarı için tehlike arz ettiği uyarısında bulunarak, "derin edişe" içerisinde olduklarını belirtti.



Katar resmi haber ajansı QNA'nın Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberde, "Bağdat hükümeti ile IKBY arasında uzlaşı olmaksızın gerçekleştirilen referandum, daha fazla olumsuz yansımalara, Irak halkı arasındaki anlaşmazlık ve bölünmenin büyümesine yol açmamalı." ifadelerine yer verildi.



Referandumun, "Irak'ın birlik, güvenlik ile istikrarının sağlanması ve terörün ortadan kaldırılmasına odaklanılması gereken" bir zamanda yapıldığına işaret edilen haberde, "Katar'ın, Irak'ın halk ve toprak bazında birliğinin korunması gerektiği yönündeki tutumunda kararlı olduğu" vurgulandı.



Haberde ayrıca Irak'ın birliğine yönelik tehdidin tüm bölge için tehlike teşkil ettiği belirtilerek, taraflara "yapıcı diyalog ve anlaşmazlık yaşanan tüm meseleleri çözüme kavuşturma" çağrısı yağıldığı ifade edildi.