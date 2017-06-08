Katar'dan kritik Türkiye açıklaması

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu Arap ülkeleri ile yaşanan kriz ile ilgili açıklamalar yaptı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu Arap ülkeleri ile yaşanan kriz ile ilgili açıklamalar yaptı.



Al Sani, Türk askerlerinin Katar'a gelişinin bütün bölge güvenliği için olumlu olduğunu söyledi.



'Krize asla askeri çözüm olmayacak. Katar ordusunda bir hareketlilik yok, birlikler yer değiştirmedi.' diyen Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, "Biz böyle muameleyi düşmanımızdan bile görmedik" ifadelerini kullandı.



Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, "Birleşik Arap Emirlikleri elektrik ihtiyacının yüzde 40'ını katar doğal gazından karşılıyor. İran gıda yardımına hazır olduğunu bildirdi, 3 limanını Katar'a tahsis etti. Asla teslim olmayacağız, bağımsız dış politikamızdan ödün vermeyeceğiz." dedi.

Kaynak: TRT Haber