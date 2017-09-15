Katar'dan Mısır'a seyahat uyarısı

Katar Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a seyahat edecek vatandaşlarına uyarıda bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a seyahat edecek vatandaşlarına uyarıda bulundu.



Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Mısır'a seyahat planı yapan vatandaşlara uyarıda bulunularak, "Bu uyarı, Mısır makamlarının, ülkeye giriş yapacak Katarlılara yönelik güvenlik uygulamaları neticesinde gerekli oldu." ifadelerine yer verildi.



Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmezken, Mısır makamlarından da bir açıklama gelmedi.



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Mısır ve Bahreyn, 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatmış, söz konusu diplomatik ablukaya daha sonra bazı başka ülkeler de katılmıştı.