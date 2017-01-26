Katar'dan İsrail'in kararına tepki

Katar, İsrail'in Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine devam etmesini kınadı.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Başbakan Yardımcısı Ahmed bin Abdullah Al Mahmud, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Kurul, Doğu Kudüs'te 566 yeni konutun inşasına onay verilmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir de Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inşa edilmesini onaylamasını kınadı." ifadelerini kullandı.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), geçen ay kabul edilen, İsrail'in, işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını içeren 2334 sayılı kararını hatırlatan Al Mahmud, "İsrail'in son zamanlarda yerleşim birimi faaliyetlerini artırması, İsrail hükümetinin uluslararası kanunları ve meşru yasaları küçümsediğini gösteriyor." ifadesine yer verdi.



Al Mahmud, uluslararası topluma, İsrail'in Filistin halkına ve hukukuna yönelik ihlallerini durdurmak için acil harekete geçme çağrısında bulundu.



Netanyahu dün Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inşa edilmesini onaylamıştı.



İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi de geçen pazar Doğu Kudüs'te 566 yeni konutun inşasına onay vermişti.



İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerinin inşa edilmesini destekleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana, konuyla ilgili ikinci kararı olmuş oldu.



Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi Başkanı Meir Turgeman, yaptığı açıklamada, yeni konut onayının daha önce gerçekleştirileceğini ancak siyasi nedenlerle Trump'ın görevine başlamasına kadar ertelendiğini belirterek, belediyenin Kudüs'te 11 bin konut inşasına daha onay vereceğini bildirmişti.



Turgeman, daha önce Trump'ın ABD başkanlığına seçilmesinin, Doğu Kudüs'te yeni Yahudi yerleşim birimleri inşasının önünü açacağını kaydetmişti.



Donald Trump, seçim kampanyalarında, "İsrail'in Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimlerinin, barış görüşmelerine engel teşkil etmediğini" savunmuştu.



Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. Doğu Kudüs'te 200 bini, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.