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24 Haziran 2017 01:37 | Son Güncelleme: 24 Haziran 2017 01:39

Katar'dan e-vize hizmeti

Katar yönetiminin yabancılar için elektronik vize hizmeti sunmaya başladığı bildirildi.

Katar'dan e-vize hizmeti

Katar İçişleri Bakanlığı, Katar Hava Yolları ve Turizm Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ortak yazılı açıklamaya göre, yabancılar için 42 dolar ücret karşılığında e-vize hizmeti verilmeye başlandı.

Vize başvurusunda daha verimli ve şeffaf bir sistem getirmesinin yanı sıra ülkeye girişlerde kolaylık sağlayacak yeni hizmetle dileyenlerin 48 saat içinde vizelerini alabileceği belirtildi.

Etiketler: e-vizekatar


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