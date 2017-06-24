Katar'dan e-vize hizmeti

Katar yönetiminin yabancılar için elektronik vize hizmeti sunmaya başladığı bildirildi.

Katar İçişleri Bakanlığı, Katar Hava Yolları ve Turizm Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ortak yazılı açıklamaya göre, yabancılar için 42 dolar ücret karşılığında e-vize hizmeti verilmeye başlandı.



Vize başvurusunda daha verimli ve şeffaf bir sistem getirmesinin yanı sıra ülkeye girişlerde kolaylık sağlayacak yeni hizmetle dileyenlerin 48 saat içinde vizelerini alabileceği belirtildi.