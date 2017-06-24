Katar'dan ambargo uygulayan 4 ülke için kritik karar

Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi, ambargo uygulayan 4 ülkenin taleplerinin Katar tarafından reddedilmesini istedi.

Katar resmi haber ajansında (QNA) yer alan habere göre, hükümete bağlı komiteden yapılan açıklamada, "Ramazan bayramı dolayısıyla apaçık ihlallerin çözüme kavuşturulması ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin vatandaşlarına uygulanan kanun dışı ablukanın kaldırılmasını beklediğimiz bir zamanda dünya, insan haklarını, uluslararası ve bölgesel anlaşmaları ihlal eden talepleri içeren bir liste sürpriziyle karşılaştı." ifadesine yer verildi.



Ablukanın temelde uluslararası anlaşmalara aykırı olduğu ve kabul edilmesinin mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, ablukanın derhal ve kayıtsız şartsız kaldırılması gerektiği kaydedildi.



Söz konusu taleplerin ve şartların kabul edilmesinin "Katar'ı uluslararası sorgulamaya maruz bırakacağı ve insan hakları anlaşmaları konusundaki yükümlülüklerini ihlal etmesine" sebep olacağı vurgulanan açıklamada, uluslararası insan hakları, ifade ve düşünce özgürlüğünü koruma örgütlerine, bu yasa dışı ablukayı durdurmak ve ihlallerinde ileri gitmelerini engellemek için ablukayı uygulayan ülkelere baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.



"TALEPLER, GAZETECİLERİN KORUNMASI İFADE VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRI"



Açıklamada, talep listesindeki düşünce ve ifade özgürlüğü, vatandaşlık ve sığınma hakkıyla ilgili şartların "büyük insan hakları ihlalleri" içerdiği belirtilerek, El-Cezire televizyonu ve onunla bağlantılı istasyonların kapatılması şartının, "gazetecilerin korunması ile ifade ve düşünce özgürlüğünü sağlayan tüm anlaşmalara aykırı" olduğu vurgulandı.



Abluka uygulayan 4 ülke vatandaşlarının, "vatandaşlık taleplerinin reddedilmesi ve şu an Katar'da bulunanların sınır dışı edilmesi" şartlarının, insan hakları komisyonunun, vatandaşlık hakkını sağlayan ve keyfi olarak vatandaşlıktan çıkarılmayı engelleyen kararlarıyla bağdaşmadığı aktarıldı.



Arananların teslim edilmesiyle ilgili ise açıklamada, bunun insan hakları ve sığınma hakları anlaşmalarının yanı sıra "adil yargılama kriterlerine" ve KİK ülkeleri arasındaki güvenlik anlaşmasına aykırı olduğu ifade edildi.



Açıklamada, komitenin, talep listesinde yer alan ihlallerin engellenmesi ve abluka uygulayan ülkelerin uluslararası sorumluluklarının uluslararası platformlarda belirlenmesi için yasalara ve yargıya başvuracağı kaydedildi.



NE OLMUŞTU?



Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklama ile Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti de katılmıştı.



Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 13 maddeden oluştuğu ifade edilen taleplerinin Kuveyt aracılığıyla Doha yönetimine ulaştırıldığı uluslararası basına yansımıştı.



Katar'ın ambargo uygulayan 4 ülkenin taleplerini incelediğini belirten hükümete bağlı İletişim Ofisi Müdürü Şeyh Yusuf bin Ahmed bin Seyf Al Sani, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla resmi cevabı gün içinde açıklayacaklarını bildirmişti.



Al Sani, "ABD ve İngiltere dışişleri bakanlıklarının ambargo uygulayan ülkelerin, Doha yönetimine yönelik taleplerinin uygulanabilir, mantıklı, dengeli ve gerçekçi talepler olması" konusundaki uyarılarına dikkati çekerek, söz konusu listenin bu kriterlere uymadığını vurgulamıştı.



