Katar'dan Adana'ya ilk uçak indi

Katar ile Adana arasında haftada üç gün karşılıklı direkt uçuş başlatıldı.

Körfez'deki siyasi kriz sonrası, sivil havacılık faaliyetlerini sağlıklı yürütmek amacıyla, alternatif koridorlar oluşturuluyor.



Katar'ın başkenti Doha ile Adana arasında, haftada üç gün karşılıklı direkt uçuş başlatıldı.



Katar Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan ilk uçak Adana Şakirpaşa Havalimanı'na indi.



Türkiye'nin önemli pazarlarından biri olan Katar ile Adana arasında başlatılan uçuşlar haftada 3 gün yapılacak.a