Katar'da Türk gıda ürünlerine yoğun ilgi

Türkiye'den kargo uçaklarıyla gönderilen gıda ürünleri Katar'a ulaşarak raflardaki yerlerini aldı.

Türkiye'den kargo uçaklarıyla gönderilen gıda ürünleri Katar'a ulaşarak raflardaki yerlerini aldı.



Suudi Arabistan'ın başını çektiği bazı Arap ülkelerinin uyguladığı siyasi ve ekonomik ambargonun ardından Katar, alternatif olarak Türkiye'den gıda ürünü almaya başladı.



Türkiye'den kargo uçaklarıyla gelen tavuk, yumurta, süt ve yoğurt gibi ürünlerin ulaştığını sosyal medya hesaplarından halka duyuran marketler, raflardaki Türk ürünlerinin altına da "Türkiye'den hava yoluyla gelen ürünler" diye yazdı.



SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR



Doha'daki Al Meera marketler zincirinin sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından şehirdeki birçok markette halk Türk ürünlerinin olduğu rafların önünde yoğunluk oluşturdu.



AA muhabirine konuşan marketin çalışanları, duyurunun yapılması ardından gelen çok sayıda müşterinin Türk ürünlerini talep ettiğini söyledi.



Al Meera marketler zincirinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Al Meera olarak Türkiye'den gelen ürünlerin ulaştığını müşterilerimize duyuruyoruz. Müşterilerimizin günlük gıda ihtiyaçlarını karşılamak için süt, yoğurt, yumurta ve başka birçok ürün Türkiye'den geldi. Bugün Al Meera marketlerinde ürünleri bulabilirsiniz. Gelişmeler için bizi takip edin." ifadelerine yer verildi.



Söz konusu paylaşımda Türk ürünlerinin market raflarındaki fotoğrafları da paylaşıldı. Katar'daki diğer birçok market de benzer paylaşımlarda bulunarak Türk ürünlerini raflarına dizdi.



Çok sayıda Katarlı'nın da sosyal medya hesaplarında Türkiye'den gelen gıda ürünlerini paylaştığı görüldü.



"TÜRK ÜRÜNLERİNİ ALIYORUZ ELHAMDÜLİLLAH"



Marketten alışveriş yapan Suheyl Avad isimli Katarlı avukat, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Katar'da her şey yolunda. Türk ürünlerini alıyoruz elhamdülillah. Oğlum bu vesileyle ilk kez Türkiye'den gelen sütü içmiş olacak." dedi.



Krizin başladığı ilk günden itibaren Katar yönetiminin bu meseleyi kısa sürede çözeceğine inandığını söyleyen Avad, Türkiye'nin Katar'a destek açıklaması yapması ve gıda ürünleri göndermesi hakkında da, "Ülkeler arasında olması gereken gerçek ilişki bu. Umarım Arap ülkeleri de benzer ilişkileri geliştirir." diye konuştu.