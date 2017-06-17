Katar'da ilaç sıkıntısı yok

Katar'a uygulanan abluka nedeniyle ülkede herhangi bir sağlık malzemesi ve ilaç eksikliği yaşanmadı.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Katar'daki acil ve uzman tıbbi bakım hizmetlerinin ana sağlayıcısı konumundaki Hamad Tıp Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı Körfez ülkeleri tarafından Katar'a uygulanan abluka nedeniyle herhangi bir sağlık malzemesi ve ilaç sıkıntısı yaşanmıyor." denildi.



Açıklamada, "Merkeze bağlı hastanelerin sunduğu sağlık hizmetleri, normal seyrinde devam ediyor." ifadesine yer verildi.



Merkezin Kurumsal İletişim Müdürü Ali Abdullah el-Hatır da bir süre yetecek kadar ilaç ve tıbbi malzeme kaynaklarının olduğunu ifade ederek, eksiklik yaşanması durumunda yeni tedarikçiler bulacaklarını kaydetti.



Hatır, ayrıca Hamad Tıp Merkezi'nin, hangi ülkeye mensup olduklarına bakılmaksızın tüm hastalara sağlık hizmeti verdiğini vurguladı.



Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.