Katar'a yönelik askeri bir operasyon söz konusu değil

BAE'nin Washington Büyükelçisi Uteybe, "Katar'dan istenen taleplerin listesi yakında Washington'a sunulacak." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, Katar'a yönelik askeri bir operasyonun söz konusu olmadığını belirterek, "Katar'dan istenen taleplerin listesi yakında Washington'a sunulacak." dedi.



Suudi Arabistan'ın finanse ettiği, Dubai merkezli el-Arabiya televizyonunun haberine göre Uteybe, Katar ile aralarında BAE'nin de olduğu bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Uteybe, "Katar'a diplomatik ambargo uygulayan ülkeler, aldıkları tedbirlerin ABD'nin bölgedeki askeri üslerini etkilemeyeceğini Washington'a iletti. Söz konusu önlemler arasında, Katar'a yönelik askeri bir operasyon söz konusu değil." diye konuştu.



Katar'ın siyasetini değiştirmemesi durumunda Doha'ya yönelik "yeni tedbirler uygulanacağını" aktaran Uteybe, "Katar'dan istenen taleplerin listesi yakında Washington'a sunulacak." ifadesini kullandı.