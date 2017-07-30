Katar'a abluka uygulayan ülkeler geri adım atmadı

Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in Dışişleri Bakanları, Katar ile ilişkilerde atılacak adımları görüşmek üzere ikinci toplantısını Bahreyn'de gerçekleştirdi.

Başkent Manama'daki toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife tarafından okunan ortak bildiride, "Dört ülke, teröre desteğini ve finansmanını, nefret ve kışkırtıcı söylemini, diğer ülkelerin iç işlerine müdahalesini durduracağına ve bölgeyle dünyanın barışı ve istikrarını teminat altına alan 13 adil maddeyi yerine getireceğine dair samimi ve yapıcı şekilde beyanda bulunması şartıyla Katar ile diyaloğu başlatmaya hazır." denildi.



Toplantıda, Katar krizi ile ilgili son gelişmelerle bu alanda yapılan bölgesel ve uluslararası temasların masaya yatırıldığı, bu temasların bölge güvenliği, istikrarı ve terör ile mücadele için arttırılarak devam edileceği kaydedildi.



Terör ile mücadelede uluslararası kamuoyunun üzerinde ittifak ettiği ve Kahire'de 5 Temmuz tarihinde yapılan toplantıda da zikredilen, terör ve aşırıcılık ile mücadele, terör finansmanının engellenmesi ile diğer ülkelerin iç işlerine müdahale edilmemesi, Riyad'da 2013 ve 2014 yıllarında yapılan fakat Katar'ın uygulamadığı terör ile mücadele ile ilgili anlaşmalara uyulmasının önemine vurgu yapıldı.



Katar'a yöneltilen şartların kabul edilerek uygulanmasının başta bölge güvenliği ve uluslararası güvenlik için çok önemli olduğu ifade edilen bildiride, bu süreçte 4 ülkenin Katar'a uyguladıkları yaptırımların uluslararası yasalara uygun ve ülkelerin kendi güvenliklerini sağlaması için elzem adımlar olduğu ifade edildi.



Bildiride ayrıca, krizin çözümü için Kuveyt Emirine gerçekleştirdiği girişimler nedeniyle teşekkür edildi.



Suudi Arabistan yönetiminin Katar vatandaşlarının hac ibadetlerini gerçekleştirmesi için çaba gösterdiğine değinilen açıklamada, Katar yönetiminin bunu krizin bir parçası olarak kullanmaya çalıştığı savunularak, söz konusu girişimin kınandığı belirtildi.



Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.