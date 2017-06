Katar'a 71 uçakla yaklaşık 5 bin ton yardım

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Şu ana kadar 71 uçak ile yaklaşık olarak 5 bin ton gıda maddesi Katar’a ulaştırıldı. Katarlı kardeşlerimizin acil bir şekilde temel ihtiyaçlarını giderdik. Gemi sevkiyatımız da başlıyor. Tırlarımız ise yolda." dedi.

Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen TİM 24. Olağan Genel Kurulunda ihracata ve ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yaptı.



Zeybekci 67 bin ihracatçının temsilcisi olan TİM'in Türkiye için önemli hizmetler yaptığını belirterek, tüm ihracatçılara gayretlerinden ötürü teşekkür etti.



Türkiye'nin zaman zaman çevresindeki ekonomik ve siyasi krizlerin ortasında kaldığını ifade eden Zeybekci, "Pazarlarımızda önemli kayıplar yaşadığımız dönemler oldu. Ancak her zaman bir olduk, iri olduk, diri olduk. Bütün zorlukları birlikte atlattık. 'Marifetin zekâtı, marifeti takdir etmektir.' İşte bu yüzden tüm ihracatçılarımızı takdir ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum. İhracatçımızın ve ülkemizin menfaatlerini herşeyin önüne koyan, Bu aileyi her daim bir arada tutan, TİM Başkanımız Mehmet Büyükekşi’ye ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.



15 Temmuz hain darbe girişimine değinen Zeybekci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Alçalıp küçülenler farelere yem olur, yücelip büyüyenler aslanlara gem olur... Ülkemizin tüm düşmanları bir olup, tüm hainler de ağız birliği ederek bizi ve ilerleyişimizi istedikleri kadar karalamaya çalışsınlar! Ne mutlu ki, sizin öncülüğünüzde, yücelip büyüyen bir Türkiye var. Fedakarlığınız, ustalığınız ve rehberliğinizle, bu millet ve bu ülke, ekonomi ve ihracatta, gittikçe en ön sıralarda yer alacak. Çok daha ileri gidecek... " yorumunu yaptı.



"MÜTEAHHİTLERİMİZİN DÜNYADA ÜSTLENDİĞİ PROJELERİN DEĞERİ 350 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"



Bu yılı ihracatta atılım yılı ilan ettiklerini aktaran Zeybekci, 2016’nın son çeyreğinden itibaren ihracatın hızla arttığını söyledi.



Zeybekci, büyümenin 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5 ile beklentilerin oldukça üzerinde geldiğini anımsatarak, bu oranın AB ortalamalarının 2 katından bile fazla olduğunu kaydetti.



Bu büyümenin yaklaşık yarısının net ihracatın katkısı ile gerçekleştiğini vurgulayan Zeybekci, şöyle konuştu:



"Bizim en büyük amacımız net ihracatın büyümeye her zaman pozitif katkı vermesi. Çünkü biliyoruz ki; ancak bu sayede istikrarlı bir ekonomiye ulaşırız. Çünkü biz inanıyoruz ki, ekonomi demek sadece banka demek değil. Para demek değil. Ekonomi demek, üretim demek. İstihdam, daha fazla ihracat demek.



Son aylarda bizleri mutlu eden bir diğer gelişme ise, ihracatımızdaki dönüşüm. İlk 5 ayda ihracatımızın değer bazında yüzde 5 artmış olması, ayrıca ihracatımızdaki katma değerin son 15 yılda ihracatta kilogram fiyatımız tam 1 kat arttı. Bu artış hızıyla Almanya’yı, ABD’yi ve Güney Kore’yi geride bırakmış olmamız ayrı bir mutluluktur. Yeterli mi? Hayır. Hedefimiz bunu 2023'e kadar tekrar ikiye katlamak."



Zeybekci, Türkiye'ye son 14 yılda 185 milyar dolara yakın yatırım çektiklerini belirterek, "Bu, pek çok ülkenin hayalini bile kuramadığı bir rakam. Müteahhitlerimizin dünyada üstlendiği projelerin değeri 350 milyar dolara ulaştı. Bu rakam bizi bu alanda dünyada 2. sıraya yükseltti. Ve inşallah 2017 yılı sonunda ihracata 155 milyar doları aşarak tarihi zirveyi yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"KATARLI KARDEŞLERİMİZİN TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILADIK"



Perşembe günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile beraber Katar’da olduklarını aktaran Zeybekci, Katar’da rafların çok kısa bir sürede Türk ürünleriyle dolduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar krizinin boyutlarını önceden sezdiğini anlatan Zeybekci, Katar'a yapılan yardımlarla ilgili şu bilgileri verdi:



"Bizim geleneğimizde övünmeyi pek beceremeyiz, ama yeri geldiğinde hakkı da teslim etmek lazım. Katar krizi başladığında, henüz Katarlı kardeşlerimiz dahi işin vahametini fark etmeden, birisi her şeyi düşünmüş, yaklaşan krizi her boyutuyla fark etmişti. Milletimizin çok özel bir refleksi vardır. Bu tür durumlarda kim haklı-kim haksız bakmadan, derhal zayıf olanın yanında yer alır. Engin ferasetiyle ve her şeyi öngören uzakta değildi, yakınımızdaydı, evet kendisi, Türkiye’nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır.



Derhal talimatlarını verdi, sakin ve sessizce zat-ı alilerinin liderliğinde Katarlı kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Yüksek müsaadeleriyle kamuoyu ile ilk defa paylaşıyoruz. Şu ana kadar 71 uçak ile yaklaşık olarak 5 bin ton gıda maddesi Katar’a ulaştırıldı. Katarlı kardeşlerimizin acil bir şekilde temel ihtiyaçlarını giderdik. Bu hafta sonu gemi sevkiyatımız da başlıyor. Tırlarımız ise yolda. Herkes şunu bilsin ki; Türkiye olarak, her kim ki muhtaç veya mağdurdur, yüzünü bize çevirmiştir, bu aziz millet sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiçbir şeye bakmadan orada olur. Ve bundan sonra da olacak. Çünkü biz, Yunus’un yolundan gitmeye çalışıyoruz. Ve onun güzel diliyle diyoruz ki 'Biz gelmedik davi için, Bizim işimiz sevi için, dostun evi gönüllerdir, biz gönüller yapmaya geldik…'



"2023 HEDEFLERİNE MAZERETSİZ YÜRÜYECEĞİZ"



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tüm dünyanın güzelliğini ve gelişimini kıskandığı bir ülkeye sahip olduğumunu söyleyen Zeybekci, şöyle konuştu:



"Hep birlikte bunu avantaja çevirelim. Ülkemiz kadar güzel üretelim. Kaliteli üretelim, eşsiz ve benzersiz üretelim. Yüksek katma değerle, Yeni Türkiye markası ile üretelim. Dünyanın her yerinde kendisini gösterecek ürünler üretelim. Ürünlerimizi çeşitlendirelim. Farklı pazarlara ulaştıralım. Bunun için Ne gerekiyorsa gelin konuşalım. Artık hayallerimizi gerçekleştirme vakti. TİM 24. Genel Kurul Konuşması 17.06.2017 32/32 Bir saniye dahi kaybetmek istemiyoruz. Bir an bile duraklamak istemiyoruz. Gelin beraber yapılmayanı yapalım. Yeni bir hikâye yazalım. Sayın cumhurbaşkanım, sizin liderliğinizde ihracat camiası olarak biz, 2023 hedeflerine mazeretsiz yürüyeceğiz…"



ÖDÜLLER DAĞITILDI



Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Maliye Bakanı Naci Ağbal sırayla başarılı ihracatçılara plaketlerini takdim etti.



Ödüllerin dağıtımında Koç Holding şirketlerinin ilk 10'a damgasını vurduğu gözlenirken, bu yıl ilk defa verilen Atılım Ödülünü ilk bin sıralamasında 513. sıradan 90. sıraya yükselen Tosçelik Profil ve Saç AŞ aldı.



Bu arada Zeybekci ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, törenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdiminde bulundu.