Katar sorununu inşallah bayramdan önce çözeriz

Çavuşoğlu, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin, "Bu sorunun çözülmesi için de herkes arıyor. Herkes Cumhurbaşkanımıza geliyor. Biz gerçekten lider ülke olarak bu sorunu da inşallah bayramdan önce çözeriz:" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin, "Bu sorunun çözülmesi için de herkes arıyor. Herkes Cumhurbaşkanımıza geliyor. Biz gerçekten lider ülke olarak bu sorunu da inşallah bayramdan önce çözeriz, bayrama da bayram tadıyla İslam dünyası girer diye düşünüyorum." dedi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Belediyesi tarafından, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Geleneksel İftar Buluşması"na, Bakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer ve yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı.



Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Gazipaşa'da dördüncü iftar programı düzenlendiğini ve hepsine katıldığını belirterek, bayram sabahında yine ilçede bulaşacaklarını söyledi.



Hükümetlerinin Gazipaşa'ya çok önem verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Gerçekten yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Türkiye'nin meseleleri var, terörle mücadele ediyoruz. Türkiye'yi tekrar şaha kaldırıyoruz, yatırımlar, reformlar yapıyoruz. Devasa projeler gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.



Çavuşoğlu, ilçenin hizmetin en iyisini hak ettiğini, Gazipaşa Havalimanı'nın artık yetmediğini belirtti.



Gazipaşa Havalimanı'nın terminal binasını ve yolunu genişleteceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Gazipaşa'ya yakışır bir havaalanını kazandırdık ama terminal binası bize yakışmıyor. Gelen turistleri burada rahat bir şekilde ağırlamamız lazım. Artık Gazipaşa Havaalanı'na 15 dakikada bir uçak iniyor. Önceki yıllarda günde bir, iki, üç uçak inerdi. Şimdi sadece İstanbul'dan THY üç defa uçuyor. THY, kolay kolay hiçbir şehre günde üç defa uçmaz. İşte bu bölgenin önemidir, havalimanının önemidir."



Çavuşoğlu, Gazipaşa'nın eğitime her zaman önem verdiğini ve bunun için de ilçeye her zaman okullar kazandırdıklarını anlattı. Gazipaşa'ya fen lisesini de kazandırdıklarını ve gelecek sene eğitime başlayacağına dile getiren Çavuşoğlu, Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı bir fakülte açacaklarını söyledi.



BİRLİK VE BERABERLİĞİN ÖNEMİ



Gazipaşa'ya turizmcilerin çok ilgisinin olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki dönemde otellerin sayısı artacak ve Gazipaşa turizmden hak ettiği payı alacak. Yollarımız güzel, Mersin, Alanya tarafından yapılıyor, Ermenek yolu da yapılıyor. Yunt Yaylası'nın yapımı da planlanıyor." ifadesini kullandı.



Çavuşoğlu, barajlar, göletler yaptıklarının altını çizerek, birlik ve beraberlik olduğu zaman bereket, hizmet olduğunu vurguladı. Birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdüreceklerine değinen Çavuşoğlu, İslam dünyasında sorunlar olduğunu, zor şatlarda yaşayan, evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar olduğunu anlattı.



"HERKES CUMHURBAŞKANIMIZA GELİYOR"



Güçlü Türkiye'nin artık mazlumların yanında olduğunu ve kimseyi yalnız bırakmadığını dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Türkiye, kimseyi kimsesiz bırakmıyor, onların vicdanı, sesi oluyor ve yardım elini ulaştırıyor. Ramazan ayında da dünyanın neresinde bir mazlum varsa oraya yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Şimdi de Körfez bölgesinde, Katar ile dört ülke arasında yaşanan sıkıntı var. Bu sıkıntını çözülmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız gece gündüz samimiyetle çaba sarfediyor. Türkiye, İslam dünyasının, İslam İşbirliği Teşkilatının zirve başkanıdır. Bu başkanlığı Sayın Cumhurbaşkanımız yürütüyor. Her zaman doğruyu söylüyor ve haklının yanında oluyor. Bu sorunun çözülmesi için de herkes arıyor. Herkes Cumhurbaşkanımıza geliyor. Biz gerçekten lider ülke olarak bu sorunu da inşallah bayramdan önce çözeriz, bayrama da bayram tadıyla İslam dünyası girer diye düşünüyorum."



Her şeyden önemlisinin birlik, beraberlik ve huzur olduğunu bildiren Çavuşoğlu, "O nedenle Rabbim birlik beraberliğimizi bozdurmasın, Rabbim fitneye ve fitnecilere müsaade etmesin, yar ve yardımcımız olsun. Uzun ince bir yolda ilerliyoruz." diye konuştu.