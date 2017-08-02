Katar, Mısır'ı BM'ye şikayet etti

Katar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeliğini "kötüye kullanmakla" suçladığı Mısır'ı Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etti.

Katar'ın BM Daimi Temsilcisi Alya Ahmed Saif Al-Thani tarafından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK temmuz ayı dönem Başkanı Çin'in BM Daimi Temsilcisi Liu Jieyi'ye gönderilen mektupta, Mısır'ın BMGK'daki görevini "istismar ettiği" belirtildi.



Mektupta, "Mısır'ın BM Daimi Temsilciliği, kendi siyasi amaçları için BMGK üyeliğinden faydalandı. Bu amaçların, Güvenlik Konseyi'ndeki çalışmalarla alakası yok ve aksine uluslararası barış ve güvenliği sağlamakla sorumlu konseyin çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Mısır, Katar'a yönelik asılsız iddialar ve suçlamalarda bulunarak BMGK üyeliğini kötüye kullanıyor." ifadesi kullanıldı.



Mısır'ın "uydurma iddialarının" Katar'a yönelik yürütülen kampanyanın bir parçası olduğu ifade edilen mektupta, bu iddiaların Mısır tarafından desteklenen yasa dışı milisler tarafından ortaya atıldığı kaydedildi.



Katar'a yönelik "tek taraflı, yasa dışı ve insanlık dışı" ekonomik yaptırımların uluslararası hukuku da ihlal ettiğine dikkat çekilen mektupta, bölgede istikrarsızlık iklimi yaratılmak istendiği ancak Mısır'ın iddialarının ve yürüttüğü kampanyanın başarısız olduğu belirtildi.



Mektupta, "Katar, BMGK'da bir Arap devletini temsil eden Mısır'ın bu sorumluluğunu başka bir Arap devletini karalamak için kullanmasından ve bölgedeki işbirliği, barış ve güvenliği baltalamasından büyük üzüntü duyuyor." ifadelerine yer verildi.