Katar krizinin çözümüne bir ülkeden daha destek

Etiyopya'nın, Kuveyt'in Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin çözüme ulaştırılması yönündeki çabalarını desteklediği bildirildi.

Etiyopya haber ajansı ENA'ya göre, hükümet Körfez krizinde diyalog ve diplomasiye öncelik verilmesi çağrısında bulundu.



Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın krizin çözümü noktasında harcadığı çabaları destekleyen Etiyopya'nın Körfez ülkeleri arasındaki anlaşmazlığın çözümü için harcanan çabalarda yapıcı bir rol oynayacağı vurgulandı.



Haberde ayrıca Başbakan Hailemariam Desalegn'in resmi temasları kapsamında ülkeyi ziyaret eden Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Danışmanı Ahmed bin Akil el-Hatib ile bir araya geldiği ve görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı bilgisi verildi.



Kuveyt Emiri Sabah, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizi kontrol altına almak için çaba sarf ettiklerini belirtmişti.



Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.



Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.



Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın yayınladığı ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği iddia edilen aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddia edilerek "terör listesine" alındığı açıklanmıştı.