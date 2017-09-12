Katar Kalkınma Fonu'ndan Arakanlı Müslümanlara yardım

Fon tarafından Katar Kızılayı iş birliğiyle başlatılan yardımların Myanmar'dan Bangladeş sınırına göç eden yüz binlerce Arakanlı Müslümanı kapsadığı duyuruldu.

Katar Kalkınma Fonu'nun, Myanmar'ın batısındaki Arakan'dan Bangladeş sınırına göç eden yüz binlerce Müslümana acil müdahale hizmeti verdiği bildirildi.



Fonun Genel Müdürü Halife bin Casim el-Kevari, yaptığı yazılı açıklamada, Katar Kızılayı iş birliğiyle gerçekleşen söz konusu yardımın, Katar'ın insani yardıma muhtaç halklara karşı taşıdığı sorumluluk duygusunun sonucu olduğunu kaydetti.



"Katar, Bangladeş'te en temel insani yardıma muhtaç olan Rohingyaların sıkıntılarını hafifletmek için yardım etmeye devam edecek." ifadesini kullanan Kevari, yardımın içeriğiyle ilgili bilgi vermedi.



Kevari, Katar Kızılayının Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların sağlık, barınma ve gıda alanındaki temel ihtiyaçlarını gidermek için bir yardım kampanyası başlatacağı bilgisini de paylaştı.



Myanmar ordusunun "silahlı militanlarla mücadele" iddiasıyla Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.