Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizde yumuşama sinyali

Katar ile ilişkilerini kesen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın, Katar uçakları için 9 acil hava koridoru tahsis ettiği bildirildi.

Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'nın haberine göre, ülkedeki Sivil Havacılık Otoritesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 5 Hazirandan beri Katar ile ilişkilerini kesen 4 Arap ülkesinin, bölgesel hava sahasının kapatıldığı durumlarda uygulandığı gibi acil durumlarda Katar uçaklarının kullanabileceği 9 acil hava koridoru tahsis ettiği belirtildi.



Katar uçakları için 1 Ağustos'tan itibaren başlayacak uygulamanın, Suudi Arabistan'ın Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmesi ve hava sahasını bu ülkeye ait uçaklara kapatması sonucu başlatıldığı aktarılan açıklamada, Katar uçaklarına tahsis edilen acil hava koridorlarından birinin Akdeniz'deki uluslararası hava sahasında yer aldığı ve Mısır'ın kontrolünde olacağı, diğer 8 acil hava koridorunun ise Körfez bölgesinde olacağı ifade edildi.



Söz konusu acil hava koridorlarının, havacılık programı güvenliğinin bir parçası olarak Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü çatısı altında komşu ülkelerle koordine edildiğine dikkat çekilen açıklamada, bu uygulamayla kendilerinin uluslararası hava ulaşımının güvenliğine bağlılıklarını gösterdiği savunuldu.



Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.