Katar Emiri Temim'den Trump'a taziye mesajı

Katar Emiri Şeyh Temim, Teksas'taki saldırı dolayısıyla ABD Başkanı Trump'a taziye mesajı gönderdi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD'nin Teksas eyaletindeki bir kilisede 26 kişinin ölümüne neden olan saldırı dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a taziye mesajı gönderdi.



Saldırıyı şiddetle kınayan Katar Emiri, Trump'a ve ABD halkına başsağlığı diledi, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.



Öte yandan Emir Yardımcısı Şeyh Abdullah bin Hamed Al Sani ile Başbakan ve İçişleri Bakanı Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'nin de söz konusu saldırı nedeniyle Trump'a taziye mesajı gönderdiği kaydedildi.



Teksas eyaletinin Sutherland Springs bölgesinde silahlı bir kişinin dün bir kiliseye girerek etrafa ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, en az 20 kişi yaralanmıştı.