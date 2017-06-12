Katar Emiri Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Katar Emiri Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Körfez krizine ilişkin son gelişmeleri telefonda görüştü.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Körfez krizine ilişkin son gelişmeleri telefonda görüştüğü bildirildi.



Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Al Sani ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yaptığı telefon görüşmesinde Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizle ilgili son gelişmeler ele aldı.



Körfez krizinin çözümü için harcanan bölgesel ve uluslararası çabaların ele alındığı görüşmede, Macron'un, Körfez'de istikrarın korunmasının önemine vurgu yaptığı ve ülkesinin Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki krizin çözümü için diyalogdan yana olduğunu vurguladığı belirtildi.



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.



Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemiş, Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını kapatmıştı.



Katar'a karşı diplomatik ablukaya Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları gibi ülkeler de katılmıştı. Ürdün de Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.