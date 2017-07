Katar 4 ülkenin taleplerini reddedecek

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, 4 Arap ülkesinin körfezdeki krizin sona ermesi için şart koştuğu 13 maddelik talep listesini reddedeceklerini açıkladı.

ABD'nin başkenti Washington ve New York'taki temaslarının ardından İtalya'nın başkenti Roma'ya gelen Bakan Sani, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.



Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasında yaşanan ülkesine yönelik krizin sona ermesi için sunulan ve 3 Temmuz'a kadar süre tanınan taleplere ilişkin açıklamada bulunan Katarlı Bakan, "Katar, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır tarafından Doha ile diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak için formüle edilen 13 maddelik talep listesini reddedecek." dedi.



"Bu talepler, uluslararası hukuka ve Katar'ın egemenlik haklarına aykırıdır." diyen Sani, 4 Arap ülkesinin, ifade özgürlüğüne aykırı davrandıklarını ve Katar'a karşı bir sistem dayattıklarını söyledi.



Sani, "Krizde arabuluculuğa soyunan ABD'nin de desteklediği Kuveyt ile yapıcı bir diyaloğa sahip olmak istiyoruz. Katar, sorumluluk bilinciyle hareket ediyor ve yapıcı rol oynamak istiyor. Çatışmalar, müzakere yoluyla sonlandırılır. Bu suçlamalara ilişkin kanıtları görmeliyiz. Ondan sonra bir masanın etrafına talepleri değerlendirmek üzere toplanırız. Katar, talepleri tartışmaya hazır ancak egemenliğine saygı duyulmalı." diye konuştu.



İTALYA, KUVEYT'İN ARABULUCULUĞUNU DESTEKLİYOR



Katar Dışişleri Bakanı Sani, Roma'da İtalyan mevkidaşı Angelino Alfano ile bir araya geldi.



Sani-Alfano görüşmesine ilişkin İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Alfano, KİK ülkeleri arasındaki krizde tansiyonun hızlı şekilde düşmesi gerektiğini ve İtalya'nın, Kuveyt'in üstlendiği arabuluculuğu desteklediğini belirtti.



Açıklamada, İtalyan hükümetinin, bölgedeki gelişmeleri büyük dikkat ve endişeyle takip ettiği, diyaloğu amaçlayan her türlü girişimi destekleme arzusunda olduğu bildirildi.



İtalya'nın bölge aktörleriyle temas halinde olduğu ve bölge ülkeleri arasında durumun kötüleşmesine yol açabilecek her türlü eylemden kaçınma çağrısı yaptığı aktarıldı.



Ayrıca açıklamada, Alfano'nun, ülkesinin Katar ile iyi düzeydeki ikili ilişkileri nedeniyle de son derece memnun olduğu ifade edildi.



Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a yönelik diplomatik ablukaya daha sonra başka bazı ülkeler de katılmıştı.



Katar'a tavır alan ülkelerden; Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in, Doha yönetimine; ilişkilerin düzeltilmesi için 13 maddelik talep listesi yöneltmişti. Söz konusu ülkeler, Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran'la ilişkilerin kesilmesi ve El Cezire televizyonunun kapatılması gibi maddelerin de bulunduğu taleplere bir yanıt almak için Katar'a 3 Temmuz'a kadar süre vermişti.