Katalonya'nın bağımsızlık kararına iptal

İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya yerel parlamentosunda 27 Ekim'de kabul edilen tek taraflı bağımsızlık kararını iptal etti.

İspanya merkezi hükümetinin yaptığı itirazı 31 Ekim'de kabul ederek Katalonya'nın bağımsızlık kararını otomatik olarak askıya alan Anayasa Mahkemesi bu zamana kadarki işleyişinden çok daha hızlı hareket ederek sadece 8 gün içinde nihai kararını açıkladı.



Anayasa Mahkemesinin oybirliğiyle aldığı kararla anayasaya aykırı görülen Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık kararı iptal edildi.



Anayasa Mahkemesi, 2006 yılında İspanya meclisinde ve Katalonya'da yapılan referandumda onaylanıp yürürlüğe giren Katalonya'nın yeni özerklik statüsüne yapılan itirazı 4 yıl sonra karara bağlayıp, 2010 yılında yeni statünün 14 maddesini anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmişti.



Anayasa Mahkemesinin bu kararına tepkiler Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerin başlangıcı olarak gösteriliyor.



KATALONYA PARLAMENTO BAŞKANI VE YARDIMCILARI İFADE VERECEK



Mahkeme ayrıca yine İspanya merkezi hükümetinin talebini dikkate alarak, verilen mahkeme kararlarına karşı geldiği gerekçesiyle eski Katalonya Parlamento Başkanı Carme Forcadell ve iki Başkan Yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.



Bu arada İspanya Devlet Başsavcısı tarafından "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan eski Katalonya Parlamentosu Başkanı Forcadell ve Divan Kurulu'nun 5 üyesi yarın Madrid'deki Yüksek Mahkemede ifade verecek.



Savcılık, eski Katalonya özerk yönetimi hükümeti üyelerinde olduğu gibi Forcadell'in de tutuklu yargılanmasını talep ediyor.



