Katalonya'da bağımsızlık yanlısı girişimler

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim'de yapılması planlanan bağımsızlık yanlısı referanduma destek amacıyla Barcelona kentinde gösteri düzenlendi.

Bağımsızlık yanlısı girişimlerin sivil kanadını oluşturan Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC), Omniun ve Bağımsızlıkçı Belediyeler Derneğinin (AMI) çağrısıyla Barcelona'daki fuar alanında yapılan gösteriye yaklaşık 40 bin kişi katıldı.



"Referandum demokrasidir" ve "Uluslararası toplumun desteğini istiyoruz" mesajlarının verildiği gösteriye Manchester City Teknik Direktörü Josep Guardiola da katıldı.



Futbolculuğu döneminde Barcelona (1990-2001) ve İspanya Milli Takımı'nda forma giyen ve teknik direktör olarak Barcelona'da 2008-2012'de görev yapan Guardiola, gösterinin sonunda İngilizce bağımsızlık manifestosunu okudu.



Guardiola, "İspanyol Devleti, istemese de geleceğimize karar vermek için referandumda oy kullanacağız. Otoriter bir devletin baskılarına karşı Avrupa ve dünyadaki tüm demokratlara buradan çağrı yapıyoruz. Katalan toplumunun taleplerine tek cevap sandıkta oy kullanmaktır." ifadelerini kullandı.



Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, Katalonya Özerk Yönetim Parlamentosu Başkanı Carme Forcadell, Katalan hükümeti üyeleri ve bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı gösteride, geçmişte düzenlenenlerde de olduğu gibi bir kez daha dünya kamuoyunun ilgilisi Katalonya sorununa çekilmeye çalışıldı.



"Demokrasi ve referandum" yazılı pankartların taşındığı ve boş oy sandıklarının alana yerleştirildiği gösteri, yaklaşık iki saat sürdü.



İspanya hükümetinin karşı çıkmasına ve Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarına rağmen 1 Ekim'de bağımsızlık yanlısı referandum yapmayı vadeden Katalonya özerk yönetimi, bu referandumda "Katalonya'nın cumhuriyet yönetimi şeklinde bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz?" sorusunun yöneltileceğini duyurmuştu.



Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont'un referandum kararnamesini resmen imzaladığı gün İspanyol hükümetinin yasal girişim başlatarak Anayasa Mahkemesi aracılığıyla referandum kararını iptal ettirmesi bekleniyor.



Katalonya'da yasal bir referandum olmayacağı, 9 Kasım 2014'tekine benzer, sembolik ve çok sınırlı oy kullanılacağı değerlendiriliyor.



Katalonya'da 9 Kasım 2014'te yapılan ve Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği referanduma katılım yüzde 37,2 düzeyinde olmuş ve yüzde 80,76 oranında bağımsızlık yönünde oy kullanılmıştı.