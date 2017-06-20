Kastamonu'da sağanak etkili oldu

Sağanak sonucu Çatalzeytin ilçesinde cadde ve sokaklar suyla doldu, karayolunda toprak kayması meydana geldi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.



İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle rögarların tıkanması sonucu yağmur suyu şehir içine doldu. Sürücüler, suyla dolan cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti.







Çatalzeytin-Abana karayolunun Ginolu mevkisinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle de yol trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.



Bozkurt 8. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, kontrollü şekilde trafik akışının sağlandığı yolda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Kastamonu Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.



İlçede son 24 saatte ise metrekareye 60,6 kilogram yağış düştü.