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20 Haziran 2017 08:59 | Son Güncelleme: 20 Haziran 2017 09:01

Kastamonu'da rahatsızlanan 8 asker hastaneye kaldırıldı

Kastamonu 5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda rahatsızlanan 8 asker hastanede tedavi altına alındı.

Kastamonu'da rahatsızlanan 8 asker hastaneye kaldırıldı

Kastamonu 5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda rahatsızlanan 8 asker hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu merkez Gölköy mevkisinde bulunan 5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 8 asker, akşam yemeği sonrası rahatsızlandı.

Askerlerden ikisi Kastamonu Devlet Hastanesine, 6'sı da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler: askerler8 askerkastamonu


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