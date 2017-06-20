Kastamonu'da rahatsızlanan 8 asker hastaneye kaldırıldı

Kastamonu 5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda rahatsızlanan 8 asker hastanede tedavi altına alındı.

Kastamonu 5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda rahatsızlanan 8 asker hastanede tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kastamonu merkez Gölköy mevkisinde bulunan 5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 8 asker, akşam yemeği sonrası rahatsızlandı.



Askerlerden ikisi Kastamonu Devlet Hastanesine, 6'sı da özel bir hastaneye kaldırıldı.



Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.