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21 Şubat 2017 21:42 | Son Güncelleme: 21 Şubat 2017 21:45

Kastamonu'da FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kastamonu'da FETÖ/PDY davası

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanıklardan D.A, E.N, H.K ve Ü.H ile tutuksuz sanık Z.E. katıldı.

Sanıkları ve avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan D.A, H.K ve Ü.H'nin tutukluluk hallerinin devamına, E.N'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkemeye, duruşmayı 18 Nisan'a ertelendi.

Etiketler: fetökastamonu


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