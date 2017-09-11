Kasırga ABD ekonomisini vurdu! On milyarlarca dolar zarar

ABD'nin Florida eyaletini hafta sonu vuran Irma kasırgasının ve geçen ay Teksas eyaletini etkisi altına alan Harvey kasırgasının ülkeye maliyetinin toplamda 290 milyar dolar olduğu sanılıyor.

ABD'nin Florida eyaletini hafta sonu vuran Irma kasırgasının ve geçen ay Teksas eyaletini etkisi altına alan Harvey kasırgasının ülkeye maliyetinin toplamda 290 milyar dolar olduğu sanılıyor.



ABD'li hava durumu tahminleri yapan AccuWeather adlı şirketten yapılan açıklamaya göre, Irma kasırgasının ülkede yaklaşık 100 milyar dolar zarara neden olduğu düşünülüyor. Bu rakam ABD'nin 19 trilyon dolar olan Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 0,5'ine tekabül ediyor.



Ayrıca, Harvey kasırgası da yaklaşık 190 milyar dolarlık zararla ülke tarihindeki en hasarlı kasırgalardan biri oldu. Söz konusu zarar, GSYH'nin yüzde 1'ine denk geliyor. İki kasırganın toplam karşılığı ise ABD'nin GSYH'nin yüzde 1,5'ine karşılık geliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen AccuWeather Kurucusu ve Başkanı Dr. Joel N. Myers, kasırgaların hissedilen bölgelerde ulaşımı, altyapıyı ve iş yerlerini olumsuz etkilediğini ifade ederek, Teksas ve Florida eyaletlerinde işsizlik oranlarını da artıracağını dile getirdi.



Myers, kasırgaların, konut, otomobil ve diğer kişisel mallara zarar verdiğinin altını çizerek, ülkede benzin ve kalorifer yakıtı fiyatlarının da arttığını hatırlattı.



Irma kasırgasının Florida eyaletinin kuzeyine yöneldiği bilgisini paylaşan Myers, Irma'nın gelecek günlerde Georgia eyaletine ilerleyeceğini ancak etkisinin perşembe gününe kadar hissedileceğini sözlerine ekledi.



ABD'NİN BÜYÜME TAHMİNİ AŞAĞI ÇEKİLDİ



ABD'li uluslararası yatırım bankacılığı Goldman Sachs da cumartesi günü yaptığı açıklamada, Harvey ve Irma kasırgalarından dolayı ülkenin üçüncü çeyrek büyüme tahminini aşağı yönlü revize ettiğini duyurmuştu.



Açıklamada, kasırgaların oluşturduğu yüksek maliyet ve iş gücü kaybı nedeniyle ABD'nin bu yılın üçüncü çeyreğine dair büyüme öngörüsü yüzde 2,8'den yüzde 2 oranına indirilmişti.



Öte yandan, açıklamada, kasırgaların ardından ekonomik faaliyetlerin arttığına işaret edilerek, ABD ekonomisinin toparlanarak dördüncü çeyrekte beklenenden yüzde 0,4 oranında daha fazla büyüyebileceği bilgisine de yer verilmişti.