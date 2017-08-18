Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a çelme

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.



Beşiktaş, 7. dakikada Ryan Babel'in golüyle öne geçti. Kasımpaşa, Markus Neumayr'ın 23. dakikada gelen golüyle eşitliği sağladı. Anderson Talisca, 34. dakikada Beşiktaş'ı ikinci kez öne geçiren golü kafasıyla attı. Trezeguet, 78'de Kasımpaşa'ya beraberliği getiren golü attı.



İlk haftayı galibiyetle geçiren Beşiktaş ve Kasımpaşa, bu beraberliğin ardından 4'er puana yükseldi.



Beşiktaş, gelecek hafta sahasında Bursaspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise Akhisar deplasmanına gidecek.



3 SEZONDUR YENEMİYOR



Silah-beyazlılar bu sonuçla Kasımpaşa deplasmanında son 3 sezonda galibiyet alamamış oldu. 2015-2016 sezonunda Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup olan Şenol Güneş’in öğrencileri, geçtiğimiz sezon da lacivert-beyazlı rakibine yine aynı skorla kaybetmişti. Beşiktaş, bu sezon da Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak 3. sezonda da puan kaybetmiş oldu.