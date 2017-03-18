Kasımpaşa sahasında kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, sahasında Osmanlıspor'u 3-2 yendi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, sahasında Osmanlıspor'u 3-2 yendi.



1. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Popov'un uzun mesafeli pasında Adem Büyük kafayla topu ceza alanındaki Turgut Doğan Şahin'in önüne indirdi. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı tekrar Adem Büyük'e aktardı. Adem Büyük'ün ceza alanı sol çaprazından gelişine vuruşunda, top ağlara gitti: 1-0



12. dakikada Osmanlıspor skora dengeyi getirdi. Sağ kanattan topla hareketlenen Vrsajevic'in ceza alanına ortasında penaltı noktasının önünde iyi yükselen Webo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1



14. dakikada konuk ekip öne geçti. Numan Çürüksu'nun ara pasında sol tarafta topla buluşan Pinto yerden sert ortaladı. Ön direkte topa ayak koyan Webo, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2



32. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Ceza alanı dışında sol tarafta topla buluşan Turgut Doğan Şahin'in ortasında kale sahasında Adem Büyük'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2



Karşılaşmanın ilk yarısı, 2-2 berabere sona erdi.

İkinci yarı



65. dakikada Kasımpaşa yeniden öne geçti. Tunay Torun'un hücum yönünün sol tarafından kullandığı köşe atışında altıpasta iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2



81. dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında, Tunay Torun'un savunmanın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Eduok, ceza alanına girer girmez meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Karcemarskas topu son anda çeldi.



90. dakikada Vrsajevic'in sağdan ortasına kale sahası içerisinde uygun durumda bulunan Pinto istediği gibi vuramadı, top kaleci Ramazan Köse'de kaldı.



Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.