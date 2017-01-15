Kasımpaşa ilk 15 dakikada işi bitirdi

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.

4. dakikada sol kanattan Tunay Torun'un kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde boşta kalan topa hareketlenen Veysel Sarı, Aydın Karabulut'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. 5. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Titi, meşin yuvarlağı ters köşeye gönderdi: 1-0



13. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Sağ kanatta topla hareketlenen ve rakiplerinden sıyrılan Tunay Torun, meşin yuvarlağı kale sahası sol çaprazına ortaladı. Adem Büyük müsait durumda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0



16. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Hızlı gelişen atakta topla hareketlenen Pavelka, meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazında bulunan Koita'ya verdi. Koita'nın düzelterek yaptığı sert vuruşta kaleci Hopf'tan dönen topu Pavelka kafayla ağlara gönderdi: 3-0



34. dakikada Gençlerbirliği gole çok yaklaştı. Serdar Gürler'in sağ kanattan yaptığı ortaya kale sahası sol çaprazında iyi yükselen Muric'in kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.



37. dakikada Serdar Gürler'in uzaktan sert şutunda kaleci Ramazan Köse, topu köşeden kornere çeldi.



Kasımpaşa soyunma odasına 3-0 üstün gitti.



54. dakikada Kasımpaşa 4. gole çok yaklaştı. Koita'nın verdiği pasta kale sahasında Hopf'tan sıyrılan Tunay Torun, ayağından açtığı topa son anda vurdu ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



73. dakikada Tunay Torun'un sağ kanattan yaptığı kavisli ortaya iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda, kaleci Hopf yerden seken topu kornere çeldi.



75. dakikada gelişen hızlı atakta Tunay Torun, meşin yuvarlağı savunma arkasına koşu yapan Koita'nın önüne çıkardı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Koita'nın kaleciyle karşı karşıya müsait durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin solundan dışarı gitti.



78. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Serdar Gürler, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Khalili'ye kazandırdı. Khalili'nin sıfırdan içeriye çevirdiği topla penaltı noktasında buluşan Rantie'nin kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta, Ramazan Köse meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.



Kasımpaşa sahadan 3-0 galip ayrıldı.





Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, İsmail Şencan



Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak, Sadiku, Pavelka (Dk. 69 Shala), Tunay Torun, Adem Büyük (Dk. 66 Eduok), Koita (Dk. 85 Turgut Doğan Şahin)



Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Orhan Şam, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Selçuk Şahin (Dk. 20 Rantie), Issah, Serdar Gürler, Khalili, Aydın Karabulut (Dk. 20 Matei), Muric (Dk. 46 Ring)



Goller: Dk. 5 Titi (Penaltıdan), Dk. 13 Adem Büyük, Dk. 16 Pavelka (Kasımpaşa)



Kırmızı kart: Dk. 82 Orhan Şam (Gençlerbirliği)



Sarı kartlar: Dk. 30 Adem Büyük (Kasımpaşa), Dk. 40 Uğur Çiftçi, Dk. 51 Matei, Dk. 81 Issah (Gençlerbirliği)