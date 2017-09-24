Kasımpaşa ile Kayserispor yenişemedi

Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

15. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Sapunaru'nun Kasımpaşa ceza sahasının solundan, çizgiye yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Ramazan üzerine gelen sert şutu kornere çeldi.



23. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı serbest vuruşta topun başına Veysel Sarı geçti. Veysel, kaleyi cepheden gören atışta, yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu, top az farkla üstten auta gitti.



25. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sadiku'nun pasıyla topla buluşan Rangel, Kayserispor ceza yayı üzerinden şutunu attı, top yandan auta çıktı.



38. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan Popov'un ceza sahasına ortasında Rangel, topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



43. dakikada ev sahibi takım ikinci gole yaklaştı. Sol kanattan ilerleyen Mensah, ceza sahası içindeki Rangel'e pasını attı. Rangel bekletmeden meşin yuvarlağı ceza sahasının hemen dışında bulunan Pavelka'nın önüne bıraktı. Bu oyuncunun sert şutunu kaleci Lung uzandı ve kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



54. dakikada Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Kayserispor ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına Neumayr geçti. Alman oyuncunun vuruşunda, top üst direkten oyun alanına döndü. Boşta kalan topu Kayserispor savunması uzaklaştırdı.



72. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında, sol kanatta topla buluşan Trezeguet, ceza yayına doğru ilerledi, açısını düzeltip meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Lung yatarak topu kontrol etti.



75. dakikada Kasımpaşa ikinci gol fırsatını değerlendiremedi. Murillo'nun pasıyla orta sahada topla buluşan Mensah, iki rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Kaleci Lung, kendisini de çalımlamak isteyen Mensah'a izin vermedi ve yatarak topu rakibinin ayaklarından aldı.



83. dakikada Kayserispor etkili geldi. Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte Şamil Çinaz topa kafayı vurdu. Yerden seken meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



90+2. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Kasımpaşa yarı alanının ortalarında topu kontrol eden Lopes, meşin yuvarlağı Atila Turan'a aktardı. Bu oyuncunun kaleyi cepheden gören pozisyonda yaklaşık 30 metreden sert şutunda, top köşeden ağlara gitti: 1-1



Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir



Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Dk. 90+3 Hasan Bilal), Neumayr (Dk. 71 Murillo), Mensah (Dk. 79 Abdullah Durak), Trezeguet, Rangel



Kayserispor: Lung, Lopes, Kucher, Sapunaru, Erkan Kaş (Dk. 46 Atila Turan), Şamil Çinaz, Boldrin, Badji (Dk. 62 Stojiljkovic), Deniz Türüç, Mendes (Dk. 80 Güray Vural), Umut Bulut



Goller: Dk. 38 Rangel (Kasımpaşa), Dk. 90+2 Atila Turan (Kayserispor)



Sarı kartlar: Dk. 63 Şamil Çinaz (Kayserispor), Dk. 81 Rangel (Kasımpaşa)