Kasımpaşa, Galatasaray'a konuk oluyor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Lige iyi bir başlangıç yapan ve son hafta sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup eden lacivert-beyazlılar, Galatasaray'ı da yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.



Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, ligde geride kalan 4 hafta sonunda topladığı 7 puanla 4. sırada yer alıyor.



Süper Lig'de ilk puan kaybını geçtiğimiz hafta Antalyaspor deplasmanında yaşayan teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki Galatasaray ise 10 puanla lider durumda bulunuyor.



Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.