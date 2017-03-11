Kasımpaşa deplasmanda kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Gaziantepspor'u 2-0 yendi.

7. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Tunay Torun'un şutunda top yandan auta çıktı.



27. dakikada soldan yapılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Muhammed İldiz'in kafa vuruşunda topu kaleci Ramazan Köse kontrol etti.



30. dakikada Sefa Yılmaz'ın yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Ghilas'tan seken topla buluşan Marcinho şutunu attı, meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı gitti.



33. dakikada Castro'nun pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Tunay Torun şutunu attı, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



44. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Marcinho'nun vuruşunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağı köşeden kornere gönderdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.



52. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Tunay Torun'un şutunda top yan ağlarda kaldı.



54. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Castro, attığı şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1



64. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahası önüne kadar ilerleyen Muhammed İldiz'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



72. dakikada Elyasa Süme'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.



78. dakikada sağ çaprazdan Tunay Torun'un attığı şutta top kalenin üzerinden autla sonuçlandı.



87. dakikada penaltı noktasının solunda topla buluşan İlhan Parlak'ın kaleye şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



90+3. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Penaltı noktasının hemen yanında topla buluşan Guanca, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2



Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.