"Kasım 2012'den bu yana en güçlü artış"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TİM rakamlarına göre Kasım 2012'den bu yana en güçlü artışın mart ayında kaydedildiğini bildirdi.

Büyükekşi, mart ayı ihracat verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, TİM rakamlarına göre Kasım 2012'den bu yana en güçlü artışın mart ayında kaydedildiğini vurgulayarak, "2017 yılına yüksek bir artış oranıyla başlamıştık. Mart ayında bu artış oranı çok daha yukarılara çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.



Böylelikle ilk 3 aydaki ihracat artışının yüzde 6,7 olduğu bilgisini veren Büyükekşi, atılım yılı ilan ettikleri 2017 yılında dünya ekonomisindeki toparlanma ile birlikte, hükümetin ihracatçılara verdiği desteklerin de etkisiyle ihracatın yükselişe geçtiğini kaydetti.



Büyükekşi, verilere bakıldığında, genele yayılan ve gittikçe hızlanan bir ihracat yapısına kavuştuklarını gördüklerini dile getirdi.



Son 12 aylık ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artışla 144 milyar 877 milyon dolara ulaştığına işaret eden Büyükekşi, geçen dönemde olduğu gibi mart ayında da otomotiv sektörünün ihracatta başı çektiğini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:



"İhracatımıza sektörel olarak baktığımızda mart ayında 666 milyon dolarlık artış ile değer bazında en yüksek artışı otomotiv sektörümüz kaydetti. Oransal olarak en yüksek artışlar yüzde 87,3 ile gemi ve yat, yüzde 75,4 ile de mücevherde görüldü. Tarım sektörümüzün ihracatı ise yüzde 7,2 artış gösterirken, bu sektör altında izlenen zeytin ve zeytinyağı ihracatımız yüzde 71,2, süs bitkileri ve mamulleri ihracatımız ise yüzde 24,7'lik artışla oransal olarak başı çekti.



Yılın ilk üç ayına baktığımızda ise 4 milyar 73 milyon dolarlık ihracat artışının 1 milyar 470 milyon dolarlık kısmı otomotiv sektöründen, 874 milyon doları çelik sektöründen, 788 milyon doları ise kimyevi maddeler ve mamullerindeki ihracat artışından kaynaklandı. Geçtiğimiz dönemde emtia fiyatlarının gerilemesi sebebiyle çelik ve kimyevi maddeler sektörlerimizdeki ihracatımız gerileme kaydederken, bu sene tam tersine emtia fiyatlarının yükselişe geçmesiyle birlikte bu sektörlerimiz ihracat artışına en fazla destek veren sektörlerden oldu."



"MART AYINDA KİLOGRAM BAŞI İHRACATIMIZ 1,18 DOLARA GERİLEDİ"



TİM Başkanı Büyükekşi, mart ayında kilogram başına ihracatın düştüğünü belirterek, "Geçtiğimiz senenin mart ayında altın hariç kilogram başı ihracatımız 1,24 dolar iken, bu sene bu rakam 1,18 dolara geriledi." ifadelerini kullandı.



"Ancak ortalama düşse bile kilogram başı ihracatını artırmayı başaran sektörlerimiz var." diyen Büyükekşi, ilk 3 aylık döneme baktıklarında, kilogram başı ihracatını en fazla artıran sektörün savunma ve havacılık olduğunu, bu sektörün kilogram başı değerinin geçen seneye göre 9 dolar artış kaydettiğini ve 30,7 dolar olduğunu dile getirdi.



Büyükekşi, mart ayında en dikkati çekici ihracat artışlarının Asya ve Uzakdoğu ülkelerinde yaşandığını bildirdi.



Bu ayda Asya ülkelerine ihracat yüzde 44 artarken, Uzakdoğu ülkelerine olan ihracatın yüzde 91 artarak adeta sıçrama yaşadığına dikkati çeken Büyükekşi, ülkelere göre bakıldığında aynı dönemde Singapur'a ihracat yüzde 340,5 gibi yüksek bir oranda artarken, Çin'e yaptıkları ihracatın yüzde 73 yükseldiğinin altını çizdi.



Büyükekşi, AB ülkelerine ihracatın her zaman olduğu gibi dengeli bir şekilde artmaya devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Mart ayında AB-28'e olan ihracatımız yüzde 20 artarken, AB ülkeleri arasında en dikkat çekici artışların yüzde 95,9 ile Malta ve yüzde 92,1 ile Portekiz'de yaşandığını görüyoruz. Rusya'ya ihracatımız ise bu ay da artmaya devam etti. Mart ayında yüzde 45,3 oranında, ilk 3 ayda ise yüzde 40,3 seviyesinde artış kaydetti. En önemli ihraç pazarlarımızdan birisi olan Irak'a ihracatımız da benzer şekilde artışını sürdürüyor. Bu ülkeye ihracatımız mart ayında yüzde 36,1 artış gösterdi. Diğer taraftan, siyasi sorunlar yaşadığımız Hollanda, İran ve Mısır'a ihracatımız ise sırasıyla yüzde 8,5, 17,1 ve 13,3 oranında düşüş kaydetti."



"2017'DE ÇOK DAHA YÜKSEK BÜYÜME RAKAMLARINI YAKALAYACAĞIMIZA İNANIYORUZ"



Mehmet Büyükekşi, TİM verileri ile TÜİK verileri arasında oluşan farka yönelik de değerlendirmelerde bulundu.



Kendilerinin 1 Mart'ta Bursa'da şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladıklarını, 11 milyar 296 milyon dolar ihracat ve yüzde 5,1 artış olduğunu kaydettiklerini anımsatan Büyükekşi, "Dün de TÜİK şubat ayında 12 milyar 127 milyon dolar ile ihracatın yüzde 1,9 daraldığını açıkladı. Daha önceki rakam açıklamalarımızda da değinmiştik. TİM verileri TÜİK'ten farklı olarak mücevher haricindeki altın ihracatını kapsamıyor. Farkın çok büyük bir kısmı da buradan kaynaklanıyor. Geçen sene şubat ayında 71.08 GTİP kodlu ham, yarı işlenmiş veya pudra halinde altın ihracatı 1,5 milyar dolar iken bu sene bu rakam 600 milyon dolara düştü. Bizim rakamlarımız üzerine bu verileri eklediği için TÜİK ihracatta düşüş açıkladı." ifadelerini kullandı.



Büyükekşi, dün açıklanan büyüme rakamlarına yönelik ise, 2016 yılının 3. çeyreğinden sonra son çeyrekte tekrar büyümeye geçilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu dile getirdi.



Son çeyreğe ilişkin yüzde 3,5'lik artışın Türkiye'nin potansiyelinin altında, ancak beklentilerin üzerinde geldiğine işaret eden Büyükekşi, bu sayede ekonominin temellerinin ne derece sağlam olduğunun verilerle de pekişmiş olduğunun altını çizdi.



Büyükekşi, darbe girişimi, akabinde terör olayları ve derecelendirme kuruluşlarının notlarına rağmen büyümeye devam edildiğini bildirdi.



"Bunlara hükümetimiz tarafından verilen destek ve teşvik paketlerinin de etkisi eklenince 2017'de çok daha yüksek büyüme rakamlarını yakalayacağımıza inanıyoruz." diyen Büyükekşi, ülkedeki güven ve istikrar ortamının bunu destekler nitelikte olduğunu kaydetti.



Büyükekşi, şu değerlendirmelerde de bulundu:



"Bankacılık sistemimiz son derece güçlü, mali disiplinden taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz. Alınan tedbirler sayesinde kısa vadede turizm ve yatırımlar da atağa kalkacak. 2017'de sadece ihracatta değil tüm ekonomide bu atılımın izlerini göreceğiz.



2016 yılının son çeyreğinde net dış ticaret büyümeye 0,2 puanlık negatif katkı verdi. Net dış ticaretin büyümeye katkısında mal ticaretinin yanında turizmi de kapsayan hizmet ticareti de var. Son çeyrekte sadece mal ticaretinin büyümeye katkısı pozitif olurken kötü bir sezon geçiren turizm dolayısıyla hizmet ticareti büyümeye negatif katkı verdi. 2017 yılında gelen güçlü ihracat verileri net dış ticaretin büyümeye katkısında da olumlu bir etki yaratacak ve ihracatımız bu yıl büyüme verilerini yukarı çekecek.



Son dönemde yurt dışında maruz kaldığımız olumsuz propagandaların ülkemizin imajı üzerindeki negatif etkileri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Sayın Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci liderliğinde, Türkiye İmaj Kampanyası çalışmalarımızı mart ayı itibarıyla başlatmış bulunuyoruz. Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, İtalya, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin olduğu toplam 7 ülkenin TV, gazete, dergi ve sosyal medya mecralarında ülke tanıtımımızı gerçekleştiriyoruz. Bunu yaparken de yabancılara kendimizi anlatmıyoruz. Aksine, ülkemizde iletişimden ilaç sanayine, hızlı tüketim mallarından elektroniğe, otomotivden bankacılığa birçok sektördeki büyük oyuncuların üst düzey yöneticileri bizzat kendi hikayelerini ve tecrübelerini anlatarak, kendi insanlarını ülkemizi keşfe davet ediyorlar. İnanıyoruz ki, bu kampanyamızla birlikte ülkemize karşı oynanan oyunları tersine çevireceğiz."



