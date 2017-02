Kasabın "kuzu" sevgisi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kasaplık yapan 55 yaşındaki Remzi Korucu'nun, kesmek için büyükbaş hayvan alırken hediye edilen kuzuyla kurduğu duygusal bağ görenleri şaşırtıyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kasaplık yapan Remzi Korucu, kendisine hediye edilen kuzuyu biberonla besliyor, gittiği kahvehaneye, kuaföre götürüyor.



Korucu, kuzuyla kurduğu duygusal bağ ile görenleri şaşırtıyor.



İncirliova ilçesindeki Sevgi Yolu'nda kasaplık yapan 55 yaşındaki Remzi Korucu, 20 gün önce büyükbaş hayvan alışverişi yaptığı sırada, bir tüccarın hediye ettiği yeni doğan kuzuyu yanından ayırmıyor.



"Pamuk" adını verdiği kuzuyu adeta çocuğu gibi sahiplenen ve her yere onunla giden Korucu, hayvan için süt ve çiğ yumurta ile mama yapıp biberon ile besliyor.



"Pamuk" ise Korucu'nun sevgisine, sahibinin sürekli peşinden giderek karşılık veriyor. Sahibiyle kahvehanede aynı masaya oturan "Pamuk", Korucu kuaföre gittiğinde tıraş olana kadar içeride bekliyor.



Korucu, daha önce kedi veya köpek beslemek gibi bir düşüncesi olduğunu, büyükbaş hayvan satın alırken bir tüccarın hediye ettiği kuzuyla bu düşünceden vazgeçtiğini ve "Pamuk"u beslemeye başladığını anlattı.



"HARİKA BİR DUYGU"



Neredeyse her anını "Pamuk" ile geçirdiğini dile getiren Korucu, "Kuzu hediye edildiğinde nasıl bakarım diye düşündüm, sonra aldım. Yaklaşık 20 gündür bende. Evden ayrıldığımda sürekli peşimden geliyor. Kahvehaneye gitsem, berbere gitsem, alışverişe gitsem sürekli peşimden geliyor. Bu harika bir duygu." diye konuştu.



Pamuk'u iş yerine de götüren Korucu, şunları kaydetti:



"Kuzunun temizliğinden bakımına kadar her şeyi ile yakından ilgileniyorum. Eşim de bu durumu çok sevdi. Biberona süt koyup adeta bir çocuk gibi bakıyorum. 3 tane evladım vardı bu da onlardan biri oldu. Onun için dükkana elektrikli soba getirdim. Üşüdüğü zaman onun başına geçiyor ve ısınıyor.



Yaşamım boyunca Pamuk'a bakacağım. Buradaki insanların da kısa sürede ilgi odağı oldu. Sokağa çıktımda hemen dikkati çekiyor. İnsanlar hep yanlarında kedi ya da köpek dolaştırıyor. Tabii böyle kuzuyu görünce şaşırıyorlar. Kucağına alıp sevenler oluyor. Ömrüm yettiğince ona bakmaya devam edeceğim. Mesleğim kasaplık ama büyüyünce de onu kesmeyeceğim."