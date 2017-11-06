Kartlı ödemede büyük artış

İnternetten gerçekleşen kartlı ödemelerin tutarı 2011 yılında 18,7 milyar lira iken 2016'da 68,4 milyar liraya ulaştı. 2017 yılının ilk 6 ayında söz konusu tutar 44,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Türkiye'de internetten gerçekleştirilen kartlı ödeme tutarı, 2011 yılında 18,7 milyar lira iken 2016'da 68,4 milyar liraya çıktı. Bu yılın ilk yarısında söz konusu tutar 44,4 milyar lira olarak gerçekleşti.



Turizm potansiyelinin yanı sıra alışveriş ve moda merkezlerinin artması da yurt içi ticareti olumlu etkiledi. 2005-2016 döneminde toptan ve perakende ticaret sektöründe 7,3 milyar dolar, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde 750 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım gerçekleştirildi.



Gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3,2 büyüdüğü 2016'da toptan ve perakende ticaret yüzde 2,5 büyümeyle GSYH içinde yüzde 11,4 paya sahip oldu. Haziran 2017 itibarıyla toptan ve perakende ticarette 4 milyon, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde 1,5 milyon kişi istihdam edildi. Toplam istihdamda, toptan ve perakende ticaretin payı yüzde 14,3, konaklama ve yiyecek hizmetlerinin payı yüzde 5,4 olarak belirlendi.



İletişimde teknolojik yeniliklerin ve sektörde kurumsal firmaların öne çıkmasıyla elektronik ticaret hacmi son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi. İnternetten kartlı ödemelerin tutarı 2011 yılında 18,7 milyar lira iken 2016'da 68,4 milyar liraya ulaştı. Böylece, internetten kartlı ödeme 5 yılda 3 kattan fazla artmış oldu. 2017 yılının ilk 6 ayında ise söz konusu tutar 44,4 milyar lira olarak gerçekleşti.



Türkiye'de, 2011 yılında yüzde 8,4 olan internetten alışveriş yapanların oranının bu yıl yüzde 24,9'a ulaşması bekleniyor.



ELEKTRONİK TİCARET HİZMETLERİ GELİŞTİRİLECEK



Programa göre, Türkiye'nin ticaretin en kolay ve güvenli yapıldığı dünyanın önemli ticaret merkezlerinden biri olması hedefi kapsamında, alışveriş turizminde ülke potansiyeli değerlendirilecek, moda ve alışveriş merkezleri geliştirilecek. Ticareti kolaylaştırmaya ve güven ortamını tesis etmeye yönelik uygulamalar sürdürülecek. Ticaret hizmetleri alanında ihtiyaç halinde yeni düzenlemelere gidilmesi, piyasa gözetim ve denetiminin daha etkili ve koordineli planlanması ve uygulanması sağlanacak.



Toptan ve perakende ticaret hizmetleri sektörüne yönelik düzenlemelerde, sektörün girdi ve çıktı tarafı göz önüne alınarak, tarım ve imalat sanayisi sektörleriyle tüketiciler üzerindeki etkileri çok yönlü analiz edilecek ve piyasa işleyişinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar giderilecek. Taşınmaz Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik çalışmaları aralık sonunda tamamlanacak. Perakende Bilgi Sistemi'nin (PERBİS) yazılım işlemleri gerçekleştirilecek ve PERBİS Yönetmeliği hazırlanacak.



Ticaret hizmetlerinde markalaşma ve kurumsallaşma kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla işletmelerin özellikle yeni gelişen çevre ülke pazarlarına daha fazla açılması sağlanacak. Girişimcilerin yurt dışı pazarlara açılması amacıyla elektronik ticaret hizmetleri geliştirilecek. Elektronik ticaret yapan işletmelerin ulaşılabilir olması ve e- ticaret verilerinin sağlıklı şekilde takip edilmesine yönelik idari ve teknik tedbirler alınacak.



Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'nin kurulmasıyla e-ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi sayısıyla elektronik ticaret hacmi gibi istatistikler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak.



