Karting heyecanı 10 yıl sonra yeniden Tuzla'da

TOSFED tarafından düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası'nda 3. ayak yarışları, 10 yıl sonra yeniden açılan Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası'nda 3. ayak yarışları, 10 yıl sonra yeniden açılan Tuzla Karting Park'ta koşulacak.



TOSFED'den yapılan açıklamaya göre 3. ayak yarışları, hafta sonu 4 ayrı kategoride 30 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.



Organizasyon yarın antrenman turları sonrasında saat 13.00'te sıralama turları ile başlayacak ve ilk yarış saat 14.25'te start alacak. 16 Temmuz Pazar günü ise saat 11.25'te ikinci yarışlar ve 13.55'te üçüncü yarışlarla devam edecek şampiyona, aynı gün saat 16.15'te yarış pistinde düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.



Baba oğul 4 sezondur şampiyonada yarışan iş adamı Süleyman Kolot ve 9 yaşındaki oğlu Ömer Asaf Kolot da piste çıkacak sporcular arasında yer alıyor. Bu sezon Türkiye Şampiyonası haricinde Belçika Rotax Max Challenge serisi de takip eden milli sporcu Ömer Asaf Kolot, mini kategoride, baba Süleyman Kolot ise 32 yaş üzeri sporcuların katılımına açık Formula master kategorisinde podyum hedefliyor.



Tuzla Karting Park'taki yarışlar her iki gün de ücretsiz olarak izlenebilecek.