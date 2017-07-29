Kartepe '50 yıllık hayaline' kavuşuyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde "50 yıllık hayal" olarak nitelendirilen ve İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleyerek Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşılmasını sağlayacak teleferik projesi için ağustosta ihaleye çıkılacak.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde "50 yıllık hayal" olarak nitelendirilen ve çok sayıda ağaç türüne sahip ormanların üzerinden İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleyerek Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşılmasını sağlayacak teleferik projesi için ağustosta ihale yapılacak.



İstanbul'a yakın olması dolayısıyla ilgi çeken doğasıyla ünlü Kartepe ilçesinde hayata geçirilecek proje sayesinde, Sapanca'da su kayağı yapan bir turist, yarım saatlik teleferik yolculuğunun ardından Kartepe Kayak Tesisleri'nde kar kayağı yapabilecek.



Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, yaptığı açıklamada, Kartepe'nin 50 yıllık hayali olan teleferik projesinin hayata geçirildiğini belirtti.



Göreve gelir gelmez Kartepelilerin hayallerini süsleyen Teleferik Projesi'ne önem verdiğini vurgulayan Üzülmez, Mart 2014 yerel seçimleri sonrasında ortaya konulan çalışmaların sonuna gelindiğini bildirdi.



Üzülmez, Kocaeli ve Kartepe için çok önemli bir projenin startını verdiklerine işaret ederek, şunları aktardı:



"Teleferik projesi Kartepe ilçemizin var olan vizyonunu daha ileri götürecektir. Bu yatırım, ilçemizde turizmin gelişmesinde büyük katkı sağlayacak. Yaz ve kış aylarındaki turizm, ilçemizde daha canlı bir yaşamı beraberinde getirecek. Göreve gelir gelmez Teleferik Projesi için büyük çaba sarf ettik. Bu çabalarımızın sonucunda ağustosta ihaleye çıkıyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan gereken izinler alındı. Teleferik Projesi Kartepe'ye ayrı bir değer katacak."



Projenin yer tespitinde Hikmetiye-Derbent / Kuzu Yayla Mesire Alanı hattına karar verildiğini ve en uygun teleferik sisteminin seçildiğini aktaran Üzülmez, "Teleferik Projesi, Hikmetiye-Derbent’ten Kuzu Yayla Mesire Alanı'na kadar 4 bin 960 metre uzunluğunda, çift yönlü üç halatlı, 90 kişilikli kabinlerden oluşacak. Teleferik Projesi'nin yer alacağı bölgede turistik tesisler de kurulacak. Projenin işletme hakları 29 yıllığına ihaleye verilecek." ifadesini kullandı.