Kartal Kupa'da da yüksekten uçuyor

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Kayserispor'u 2-1 yendi.

23. dakikada Quaresma çalımlarla ceza sahası sol çaprazına gelip, sert vurdu ancak kaleci Muammer topu kornere çeldi.



28. dakikada Gökhan İnler'in uzak mesafeden sert şutunda, top kaleci Muammer'de kaldı.



29. dakikada Quaresma çalımlarla ceza sahası önüne geldi. Kerim Frei ile paslaşan Portekizli oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda, top üstten az farkla dışarı gitti.



39. dakikada Mert Özyıldırım'ın kullandığı serbest vuruşta Levent Gülen, altıpas içinde topa vurdu ancak meşin yuvarlak auta çıktı.



45. dakikada Olcay Şahan'ın ceza sahası içinde soldan yaptığı ortada Aboubakar gelişine vurdu ancak top üstten dışarı gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.



71. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Kerim Frei'in uzaktan sert şutunda, top filelere gitti: 1-0.



83. dakikada Kayserispor eşitliği yakaladı. Orta sahada Gökhan İnler'den kaptığı topla hareketlenen Furkan Yaman'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top ağlarla buluştu: 1-1.



85. dakikada Beşiktaş skoru 2-1 yaptı. Fatih Aksoy'un pasıyla topla buluşan Aboubakar, rakibinden sıyrılarak sert bir şutla topu filelere gönderdi: 2-1.



87. dakikada Aboubakar kendi yarı alanından aldığı topu ceza yayı üzerine kadar sürerek, sert bir şut çekti ancak meşin yuvarlak direkten geri geldi.



Beşiktaş karşılamadan 2-1 galip ayrıldı.



Beşiktaş: 2 - Kayserispor: 1





Stat: Vodafone Arena



Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken



Beşiktaş: Tolga Zengin, Beck, Rhodolfo, Atınç Nukan, Olcay Şahan, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 46 Eslem Öztürk), Marcelo, Gökhan İnler, Kerim Frei (Dk. 88 Muhammed Enes Durmuş), Quaresma (Dk. 60 Fatih Aksoy), Aboubakar



Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Stevanovic, Levent Gülen, Anıl Karaer, Ufuk Budak, Kubilay Sönmez (Dk. 81 Furkan Yaman), Umut Sönmez (Dk. 68 Traore), Mijailovic, Mert Özyıldırım (Dk. 56 Sow), Mert Ilıman, Umut Bulut



Goller: Dk. 71 Kerim Frei, Dk. 85 Aboubakar (Beşiktaş), Dk. 83 Furkan Yaman (Kayserispor)



Sarı kartlar: Dk. 80 Eslem Öztürk (Beşiktaş), Dk. 80 Kubilay Sönmez (Kayserispor)

Kaynak: AA