Kartal Gökhan Gönül ile uçtu

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta müsabakasında lider Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti ve rakipleri arasındaki puan farkını arttırdı.

2. dakikada soldan Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Edomwonyi'nin ceza sahası içine ortasında, müsait durumdaki Kweuke kötü bir vuruşla topu yandan auta attı.



13. dakikada ceza sahası sol çaprazından Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.



25. dakikada ceza sahası dışından Babel'in yaptığı sert vuruşta, top yandan auta gitti.



37. dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağından, ceza yayı önünden Recep Niyaz'ın şutu sonrası savunmadan da seken top, üsten az farkla kornere çıktı.



40. dakikada Beşiktaş, golü buldu. Soldan Quaresma'nın pasıyla hareketlenen Adriano'nun pasında, ön direkte Cenk Tosun'un müdahale edemediği topu arka direkte Gökhan Gönül ağlarla buluşturdu: 1-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.



52. dakikada sağdan Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Atınç Nukan'ın kafa vuruşu istediği gibi olmadı ve top üsten auta çıktı.



68. dakikada çalımlarla Çaykur Rizespor ceza sahasına kadar giren Adriano'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Diallo'da kaldı.



69. dakikada solda Çaykur Rizespor ceza sahasına giren Oğuzhan Özyakup'un pasında, Talisca'nın penaltı noktası üzerinde gelişine vuruşu sonrası kaleci Diallo topun sahibi oldu.



75. dakikada Robin Yalçın'ın orta sahaya yakın noktadan hatalı geri pasında, ceza sahası önünde bulunan Aboubakar araya girmeye çalışırken, kalesini terk eden Diallo tehlikeyi uzaklaştırdı.



80. dakikada Babel'in soldan pası sonrası ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Talisca'nın aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak kaleye paralel olarak az farkla auta çıktı.



88. dakikada Yakoubi'nin ara pasıyla Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Kweuke, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunu çekmekte gecikmesinin arından araya Atınç Nukan girerken, Çaykur Rizespor önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Bu pozisyonda Atınç Nukan yerdeyken topun koluna isabet etmesi nedeniyle konuk ekip oyuncuları penaltı itirazında bulundu.



Beşiktaş maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Vodafone Arena



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İsmail Şencan, Serkan Çimen



Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç Nukan, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 88 Gökhan İnler), Quaresma (Dk. 64 Tolgay Arslan), Talisca, Babel, Cenk Tosun (Dk. 74 Aboubakar)



Çaykur Rizespor: Diallo, Orhan Ovacıklı, Yakoubi, Oboabona, Dhurgham İsmail (Dk. 86 Özgür Çek), Robin Yalçın, Saadane (Dk. 59 Jantscher), Recep Niyaz, Edomwonyi, Igiebor (Dk. 66 Tuszynski), Kweuke



Gol: Dk. 40 Gökhan Gönül (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk. 16 Gökhan Gönül, Dk. 18 Atınç Nukan, Dk. 28 Quaresma (Beşiktaş), Yakoubi (İlk yarı bittikten sonra), Dk. 51 Saadane, Dk. 65 Robin Yalçın (Çaykur Rizespor)