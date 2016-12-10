Kartal bu kez penaltılarla uçtu

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Bursaspor'u 2-1 yendi.

Beşiktaş: 2 - Bursaspor: 1



Stat: Vodafone Arena



Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Uygar Bebek



Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Necip Uysal, Aboubakar, Oğuzhan Özyakup (Dk. 90+1 Gökhan İnler), Olcay Şahan (Dk. 46 Tolgay Arslan), Cenk Tosun (Dk. 88 Ömer Şişmanoğlu)



Bursaspor: Harun Tekin, Erdem Özgenç, Ertuğrul Ersoy, İsmail Konuk, Aziz Eraltay, Jorquera, Merter Yüce (Dk. 85 Sinan Bakış), Del Valle (Dk. 56 Necid), Batalla, Josua (Dk. 56 Emre Taşdemir), Deniz Yılmaz



Goller: Dk. 53 ve 65 Cenk Tosun (Penaltılardan) (Beşiktaş), Dk. 90+1 Emre Taşdemir (Bursaspor)



Kırmızı kart: Dk. 90+3 Sercan Yıldırım (Yedek kulübesinde) (Bursaspor)



Sarı kartlar: Dk. 35 Necip Uysal, Dk. 45 Marcelo, 90+4 Adriano (Beşiktaş), Dk. 38 Merter Yüce, Dk. 45 Harun Tekin, Dk. 69 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor)



12. dakikada ceza alanı önünde rakiplerinden topu kurtaran Olcay Şahan'ın yerden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



23. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Sol kanattan Aziz Eraltay'la hızlı gelişen atakta Battala, ceza sahası içinde topu Deniz Yılmaz'a çıkardı. Ceza alanı içinde müsait durumda topla buluşan Deniz'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



26. dakikada sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun'un pasıyla ceza sahasına giren Aboubakar'ın şutunda, kaleciyi geçen topa gol çizgisi üzerinde Aziz Eraltay müdahale ederek, meşin yuvarlağı taça gönderdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.





52. dakikada Gökhan Gönül, Josua'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.



53. dakikada penaltı atışının kullanan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.



59. dakikada Adriano'nun soldan ortaladığı topa Cenk Tosun, ayak içiyle uzak direğe doğru vurdu ancak meşin yuvarlak auta gitti.



63. dakikada Batalla'nın sağdan ortaladığı topa ön direkte Necid kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak auta çıktı.



64. dakikada Oğuzhan Özyakup, ceza alanı içinde Merter Yüce ile girdiği pozisyonda yerde kalınca hakem Bülent Yıldırım bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.



65. dakikada yine penaltı atışını kullanan Cenk Tosun, topu ikinci kez filelerle buluşturdu: 2-0.



80. dakikada Oğuzhan'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Aboubakar, dar açısına rağmen sert vurdu ancak kaleci Harun Tekin ayağıyla topa müdahale etti.



81. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunda arka direğe gelen topa Cenk Tosun vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'den döndü. Ceza sahası içinde oluşan karambolde Tosic'in vuramadığı meşin yuvarlağı Bursaspor savunması uzaklaştırdı.



84. dakikada Batalla'nın kullandığı serbest vuruşta, Jorquera topa kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak Fabricio'da kaldı.



90+1. dakikada Bursaspor golü buldu. Batalla'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direğe çevrilen topa İsmail Konuk vurdu ancak meşin yuvarlak Fabricio'dan döndü. Dönen topu Emre Taşdemir kaleye gönderdi ve Bursaspor skoru 2-1 yaptı.



Müsabaka Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA