Kartal Antalya'da uçamadı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasındaki Antalyaspor-Beşiktaş maçı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

14. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Gökhan Gönül'ün vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



21. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Charles'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fabricio'nun müdahalesiyle kornere gitti.



29. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasıyla topla buluşan Babel'in ceza sahası dışında sol çaprazdan şutunda, kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı direk dibinde kontrol etmeyi başardı.



33. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Eto'o'nun ortasında, defanstan seken topa Chico'nun kafa şutunda, meşin yuvarlak kaleci Fabricio'da kaldı.



36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Aboubakar'ın ortasında, penaltı noktası üzerinde müsait pozisyondaki Talisca'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



43. dakikada Aboubakar'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Queresma'nın sert şutunda, kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Mbilla'nın sol kanattan ceza sahasına ortasında, Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.



57. dakikada sağ kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda, Charles'ın ceza sahasına yaptığı ortada savunmadan dönen top, ceza sahasının sağ çaprazında yine bu futbolcunun önünde kaldı. Charles'ın bekletmeden vuruşunda, kaleci Fabricio son anda meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.



64. dakikada Beşiktaş, karşılaşmada 10 kişi kaldı. Kaleci Ferhat Kaplan'ın degajı sırasında atışa engel olan Aboubakar, hakem Mete Kalkavan'dan önce ikinci sarı kartı, ardından kırmızı kartı görerek oyun dışı kaldı.



73. dakikada sol kanattan hızla ceza sahasına giren Mbilla'nın pasında topla buluşan Deniz Kadah'ın vuruşunda, meşin yuvarlak açık ara farkla üstten auta çıktı.



74. dakikada sol kanattan ceza giren Sakıb Aytaç'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fabricio'da kaldı.



75. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Oğuzhan Özyakup'un ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Hutchinson'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.



80. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan El Kabir'in aşırtma vuruşunda, kaleci Fabricio'yu geçen meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



83. dakikada sol kanattan Charles'ın kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte oluşan karambolde topa son dokunan El Kabir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fabricio'nun müdahalesiyle kornere çıktı.



84. dakikada sağ kanattan Charles'ın kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte defansın müdahale ettiği top, arka direkteki Deniz Kadah'ın önünde kaldı. Deniz Kadah'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



90+1. dakikada, ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Eto'o'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fabricio'da kaldı.



Karşılaşma, 0-0 eşitliklikle sona erdi.

Stat: Antalya



Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar



Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Chico, Salih Dursun, Sakıb Aytaç, Charles (Dk. 89 Yekta Kurtuluş), Zeki Yıldırım, Danilo (Dk. 46 El Kabir), Mbilla, Deniz Kadah, Eto'o (Dk. 90+2 Serdar Özkan)



Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano (Dk. 71 Mitrovic), Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma (Dk. 58 Cenk Tosun), Talisca (Dk. 60 Necip Uysal), Babel, Aboubakar



Sarı Kart: Dk. 35 Talisca, Dk. 61 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)



Kırmızı Kart: Dk. 64 Aboubakar (Beşiktaş)