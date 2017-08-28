Kars'taki terör operasyonu

Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, bir süre önce, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla kent merkezi ile Kağızman ilçesindeki eş zamanlı operasyonda yakalanan 9 kişinin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Örgütün, sözde Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H/DGH) içerisinde faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya hesaplarından örgütün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan bu kişilerden 2'si emniyetten salıverildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen diğer 7'si ise Kars Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.



Savcılıkça ifadelerinin alınması sonrası sulh ceza hakimliğinde çıkartılan 7 kişiden de 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.