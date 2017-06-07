Kars'ta teröristlere yardım ve yataklık eden kişi yakalandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, saldırı hazırlığındaki teröristlere yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 1 kişi yakalandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde, saldırı hazırlığındaki teröristlere yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 1 kişi yakalandı.



Bir istihbarattan yola çıkan Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede oturan M.G'nin saldırı hazırlığındaki bir grup PKK'lı teröriste elbise ve yiyecek yardımında bulunduğunu saptadı.



Bu tespit üzerine harekete geçen jandarma, M.G'yi saklandığı adreste yakaladı.



Hakkında "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçundan yasal işlem başlatılan M.G'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.