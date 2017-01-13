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13 Ocak 2017 07:55 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2017 07:57

Kars'ta terör operasyonu

Kars'ın Kağızman ilçesinde, aralarında doktor ve veterinerin de bulunduğu 4 zanlı terör örgütü PKK mensuplarına "yardım ve yataklık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Kars'ta terör operasyonu

Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda terör örgütüne destek verdikleri tespit edilen kişilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgüt mensuplarına ilaç temin ettikleri gerekçesiyle doktor M.E. ve veteriner A.G. ile esnaf A.A. ve B.A. gözaltına alındı.

Terör örgütü mensuplarına "yardım ve yataklık" yaptıkları öne sürülen zanlılar, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler: operasyonterörkars


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