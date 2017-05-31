Kars'ta şehit ve gazi ailelerine iftar

Vali Doğan: O şehitlerin sayesinde bugün bu topraklarda birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşıyoruz. Eğer o yiğitler bu topraklara düşmemiş olsaydı bugün bu topraklar üzerinde bizler huzur içerisinde yaşayamayacaktık.

Kars Valisi Rahmi Doğan ve eşi Gülden Gülizar Doğan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.



Vali Doğan, kentteki bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ramazan ayında akıllarına ilk olarak şehit yakınları ve gazilerin geldiğinini söyledi.



Şehitlik mertebesinin herkese nasip olmadığını belirten Doğan, şöyle devam etti:



"Dolayısıyla şehit olmakta nasip. Şehit annesi, babası, kardeşi, akrabası olmak da nasiptir. Bu topraklar şehitler diyarıdır. Hemen yakınımızda Sarıkamış 90 bin şehidimizin koyun koyuna yattığı bir diyar. Kars 26 sefer el değiştirmiş. 26 sefer almışız, vermişiz ve bu topraklarda yüzlerce, binlerce şehit vermişiz. O şehitlerin sayesinde bugün bu topraklarda birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşıyoruz. Eğer o yiğitler bu topraklara düşmemiş olsaydı bugün bu topraklar üzerinde bizler huzur içerisinde yaşayamayacaktık."



Doğan, bu topraklarda yaşamanın maliyetinin yüksek olduğunu aktararak, "Bu yüzden birlik ve beraberliğimizi daim kılacağız, birbirimize sıkı sarılacağız ve çok çalışacağız. Devletimiz baki olsun ki milletimiz de huzur bulsun.O yüzden var gücümüzle devlet ve millet olarak hep beraber çalışacağız." diye konuştu.



Programa, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Aydın Acay, şehit aileleri ve gaziler katıldı.